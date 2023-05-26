和碩聯合科技車用事業處總經理賴哲彥表示：「非常開心與恩智浦攜手合作，展出智慧座艙創新技術。智慧座艙應用整合許多技術與功能，包括螢幕顯示、駕駛監控、娛樂系統、車聯網及部分輔助駕駛，進而使智慧座艙迅速提升產品差異化與競爭力，並運用座艙資料滿足用戶對智慧座艙的應用需求，進行更好的整合，實現智慧座艙市場的創新。」

恩智浦提供i.MX 8系列應用處理器與S32K通用微控制器產品，針對智慧座艙等不同應用情境所設計的車用解決方案，透過與各類感測器以及輔助晶片配置，協助和碩快速開發智慧電子與車用電子產品，進而提升駕駛行車安全與便利。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「在汽車產業朝向智慧化的發展趨勢上，恩智浦擁有多項相關技術領先優勢，能夠同時滿足客戶在汽車和工業物聯網的應用需求，恩智浦單晶片（SoC）以及微控制器（MCU）系列解決方案，透過整合將進一步提升運算效率與效能，融合多種重要技術，進而實現車聯網的新時代。」 今年和碩展示的智慧座艙技術重點包含：高速且低延遲通訊、智慧多功能螢幕（Multi-Screen）智慧座艙、精簡設計的模組化面板（Modularized Panels）、八種智慧警報與輔助系統（Eight Intelligent Active Warning and Auxiliary Systems）、盲點偵測系統（BLIS； Blind Spot Information Spot）、車道偏離警示系統（LDWS； Lane Departure Warning System）、疲勞駕駛預警系統（Driver Fatigue Monitor System）、全新車載監控作業系統（Upgraded Vehicle-Regulated Operating System）等。