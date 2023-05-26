受到輝達大漲24％以上的帶動，台積電ADR在25日大漲12％作收，收在100.95美元，重返100美元大關，今日台積電股價開高走高，收盤勁揚23元至566元，台股大漲213.05點收16505.05點，再寫今年新高。

台積電今日股價大漲，早盤以568元開出，大漲25元，創去年4月21日以來新高價，台積電近一個月市值暴增逾2兆元，近三天就增加1兆元。

觀察權值股走勢，AI人工智慧熱潮持續造浪，台積電終場上漲23元，收566元，漲幅4.24%，緯創上漲逾5%，收65元；創意上漲45元，收1435元，漲幅3.24%；技嘉上漲2.78%，至185元。欣興收185.5元，漲2.77%。聯發科強漲約3%，收730元。

美股走勢分歧。道瓊工業指數下跌35.27點或0.11%，以32764.65點作收。標準普爾500指數上漲36.04點或0.88%，收4151.28點。科技股那斯達克指數勁揚213.93點或1.71%，收12698.09點。費城半導體指數大漲212.63點或6.81%，收3336.72點。