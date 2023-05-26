新北市新店行政園區今（26）日上午11時許驚傳女子墜樓意外，46歲高姓女子上午至12樓新店衛生所諮詢，與護理師談話後自行搭電梯離開，不久該棟大樓即傳出墜樓意外，經查詢身分，確認是高姓女子，已明顯死亡。

新店行政園區驚傳女子墜樓。（民眾提供）

位在同棟建築內的新店警分局調閱大樓內監視器，發現高女與護理師談話後自行走向電梯大廳，隨後搭乘電梯上21樓。警方已報請檢察官相驗，調查高女墜樓原因。

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