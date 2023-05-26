國道1號北向47公里桃園路段今天13時15分有轎車起火燃燒，所幸74歲許姓車主及時發現車輛異狀停靠路肩並下車逃生。火勢並未波及到其他車輛，詳細起火原因仍需調查。

許姓車主，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸許男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，感謝警消趕到將火勢撲滅，13時38分火勢撲滅，現場排除中，後方車流未回堵。

國道1號北向47公里桃園路段今天13時15分有轎車起火燃燒，所幸74歲許姓車主及時發現車輛異狀停靠路肩並下車逃生。（翻攝照片）

警方表示，今天13時15分左右接獲通報，國道1號北向47公里桃園路段，有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉輔助車道及外側路肩處理。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。