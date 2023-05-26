華府兩岸專家葛來儀今天表示，北京對國民黨總統參選人侯友宜不熟悉，把他與前總統李登輝作聯想，傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。柯文哲26日受訪表示，他自己解讀，葛來儀的說法應是指在所有候選人中，柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人。

對於葛來儀的看法，柯文哲表示，正確講法是這樣，他每次說，他在中美之間取得平衡，他是一個有辦法跟美國溝通也有辦法跟中國溝通的人，溝通還是很重要，買賣不成仁義在。

他說，「你有你的底線，我有我的底線，大家講清楚，如果你侵犯到我的底線我跟你拚，但你沒有侵犯到我的底線，大家來談」。

柯文哲強調，他不管對美國對中國都表達同樣態度，所以正確講法，就是他520參選講的話，希望台灣是中美溝通的橋樑，不是中美對抗的棋子，希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是像外國媒體在講得全世界最危險的地方，搞到連巴菲特都趕快把資金抽走，這是他不希望的。

柯文哲說，希望藉此讓台灣成為一個團結和諧的社會，而不是分裂鬥爭的社會。所以葛來儀的說法只是說，自己解讀的話，所有候選人中，柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人，這樣解讀就好。