警方清查潘嫌在8日曾以相同手法行竊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

女扒手肆虐五分埔商圈，店員撞破喝斥一句機警逮人。

有多項竊盜前科的42歲潘姓女子，日前到北市五分埔商圈店家內，趁王姓女被害人挑選衣服、與店員交談之際，偷偷從後方拉啟王女的後背包，扒竊裡頭的2萬4100元現金，不料，當場被另一名店員撞見，立即大聲喝斥「妳在幹嘛？」，並報警處理，警方到場將潘女逮捕，清查發現她在本月8日也曾以相同手法在五分埔行竊。

北市警信義分局五分埔派出所接獲店家報案，稱有小偷在現場，需警方到場處理，立即派遣線上巡邏警力蘇晨瑒、張智銘前往，警方根據店員描述及調閱監視器畫面，發現潘嫌在下午3時許，緊跟著王姓女被害人身後進入店內，並趁王女在挑選衣服不備之際，藉故來回走動先拉開她的後背包拉鍊，再以架上的牛仔褲做掩護，將手伸入王女的後背包內行竊。

此時剛好被其他店員看見，立即上前喝斥潘嫌「妳在幹嘛？」王女轉頭察看才驚覺身後站了一位陌生女子，且後背包遭拉開，背包內的現金2萬4100元已不翼而飛。

後來在在店員的協助下，警方在貨物層架上找到贓款，發現潘嫌還企圖用牛仔褲掩蓋，警方立即以竊盜現行犯將潘嫌逮捕，帶回偵辦。

警方清查比對五分埔商圈最近發生的竊案，發現潘嫌在5月8日也曾以相同手法扒竊3萬元得逞，全案訊後，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

信義分局提醒，民眾逛街購物，遇有人潮壅擠或感覺有陌生人刻意靠近、尾隨時，應提高警覺，避免宵小趁機行竊造成財物損失，如有目擊竊盜行為，應立即撥打110報案專線，將竊嫌繩之以法。