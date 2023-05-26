新北市新莊區在今(26)日早上9時38分，在新泰路與新豐街口發現一輛黑色轎車停在路中央，而44歲駕駛林姓男子則在駕駛做昏迷不醒，警消獲報後立即趕赴現場，破窗將林男救出送醫，事後警方在車上發現毒品殘渣袋以及針頭一支，懷疑林男是毒駕，不過他則聲稱是太累才開到睡著，訊後警方依《毒品危害防制條例》函送法辦。

新北市消防局今早獲報後即派遣9輛消防車、32名消防人員前往救援，破窗將意識模糊的林男救出，他一度稍微恢復意識後又陷入昏迷，隨即便將林男送往衛生福利部台北醫院。

不過後續警方在車中尋找證件時，赫然發現針頭一支及殘渣袋一包，經初步檢驗後，殘渣袋出現第一級毒品海洛因陽性反應，對此林男則聲稱該針頭及殘渣袋為友人所有，自己是單純太累了才會駕車停在路中央昏睡，但仍被警方依《毒品危害防制條例》函請新北地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！