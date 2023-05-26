統一發票千萬元特別獎，在台東鹿野瑞豐村的全家超商開出，店家透露，該名幸運兒只花84元，應是買了2瓶膠原蛋白飲。村長林美惠說，一大早就有村民打電話問她誰這麼幸運中1000萬元？「是你嗎」，這句話今成為村落最熱門問候語。

林美惠說，昨晚村民們就不斷討論到底是誰中了千萬元大獎，今早逢人就問「是你嗎」，討論的話題都是「到底是誰這麼幸運」。她指出，村內人口約600人，每個人都有可能。

店家透露，從販售的品項來看，該名消費者應該是買了2瓶膠原蛋白飲，總金額84元。對於大獎開在自家店裡，同事們感到「難以置信」，但都沒印象是誰消費。

店家透露，該名幸運得主，應是購買膠原蛋白飲。（蔡旻妤攝）

曾在超商工作過的民眾判斷，會買膠原蛋白飲的以女性為主，不過現代人愛美、追求健康，偶爾也是有男顧客。台東市區一家手搖飲店，去年也開出千萬大獎，當時還掀起一波珍奶熱潮。有人打趣說，每個人都有發財夢，最近也可能掀起膠原蛋白飲熱潮。