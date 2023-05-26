花蓮警方繼5月1日展開首波取締路口不停讓行人專案，即日起再擇50處易發生行人事故路口，加強執法。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方即日起至6月2日啟動第2波「高發事故路口精緻執法」，再擇50處易發生行人事故路口加強取締。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

洗刷「行人地獄」臭名，全台警方自5月1日起展開首波取締路口不停讓行人專案，短短3周，花蓮警方就開出逾千件違規，其中又以人行道違規停車與違規臨時停車944件為最多，不過即日起至下月5日執行第2波取締，在縣內50大易發生行人事故路口加強執法。

花蓮縣警察局5月1日起，配合警政署執行第一波「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，各分局在轄內易肇事及人車流量大的路口，加強四大執法重點項目，包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」，截至21日止共取締1056件。

據警方統計，1056件違規取締中，以人行道違規停車與違規臨時停車944件最高，其他則是路口不停讓行人43件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開27件，及取締道路障礙42件。

花蓮警方即日起至6月5日止，依2020年起至2022年止縣內曾發生行人死、傷事故統計資料，再選擇50處易發生行人事故路口，執行第2波「高發事故路口精緻執法」，採「宣導與執法並行」方式，防止行人事故再次發生。

50處執法路口包括花蓮市中山路與富國路口等17處、吉安鄉自強路與慈惠3街等17處、新城鄉台9線嘉新路海星中學前等9處、光復鄉光復路與中興路口1處、鳳林鎮中正路與民生街口等2處、瑞穗鄉國光北路與民生街口1處跟玉里鎮民國路2段與建國一街口等3處。

縣警局長呂世明表示，交通部上月已在「道路交通管理處罰條例第44條第2項及第48條第2項有關汽機車不停讓行人違規取締認定標準會議」中決議，未來行人尚未進入行穿線範圍內，汽機車行近行穿線，行人站在路邊，距離行穿線邊緣1公尺範圍內，準備穿越道路時，汽機車應依規定暫停讓行人先行通過，否則將舉發開罰。

呂世明說，修法愈來愈嚴謹，除民眾務必注意，警局也要求各分局即時宣導最新的交通法律規定，避免鄉親荷包大失血。