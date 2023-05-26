行政院發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。對此，國民黨立委李德維批，陳建仁透過政治力量來迫害司法，非常糟糕，他並嘆，陳建仁心裡只有台獨兩字，民進黨就是想透過把兩岸關係搞爛，來獲得政治紅利。

行政院院長陳建仁今天表示，相關機關30年前的函釋已不合時宜，也不符合現行法律規定，希望內容修正後，避免引起不必要的困擾，也避免讓國人及國際誤解。

李德維說，這就是透過政治力量來迫害司法跟法律，陳建仁這樣的講法已經超越了法律，所謂的30年前的函釋不合時宜，就是用個人的政治意識跟想法，去改變法律的解釋。

李德維認為，改變法律的解釋必須要有司法機關的判例，而不是官大學問大，甚或於透過行政獨裁的方式，我覺得陳建仁講這個東西，某種程度是政治解釋，不是法律解釋，而且忽視中華民國憲法跟法律，非常糟糕。

李德維嘆，講更直白的，陳建仁的心裡只有台獨二字，在執行蔡英文台獨的意識上，手也準備伸進陸委會。

李德維說，憲法的解釋權在司法院大法官，陳建仁的說法有違反憲法的疑慮，也凸顯了陳建仁不重視法務部的專業，也不重視相關司法機關過去的判例，只是用個人的權位來曲解法令，非常不可取。

李德維強調，民進黨本來就沒有在重視兩岸關係，心心念念就是台獨，對民進黨而言，玩火、讓兩岸關係更不好，就能成為選舉的利器。諸如蔡英文、陳建仁等台獨人士，本來就是想把兩岸關係搞爛，只為得到政治紅利。