屏東霧台鄉飛龍瀑布20日溯溪意外，疑似最後一名失蹤者經空拍機發現於60米深潭，屏東縣消防局隨即申請直升機協助，無奈26日山區雲層太厚、無法完成吊掛，將於27日視天候狀況，再行申請吊掛。

由於25日早上10點36分，屏東消防局搜救人員透過空拍機在百米瀑布下第2個深潭疑似拍到遺體，中午12時20分，搜救人員在該位置搜尋到2具遺體，分別為1男1女，若在加上這具遺體，被大水沖走的5人將全數尋獲。