台積電大客戶、美國繪圖晶片巨頭輝達（Nvidia）25日狂噴近25%，激勵台積電ADR飆漲12%，今（26日）在台股交易的台積電股價大漲逾4%，一度衝上568元。有網友在PTT發文表示，自己買了42張台積電，最高買在608元被套牢後，採取「愈跌愈買、分批加碼」策略，如今帳上獲利超過300萬元，因為看好後市會繼續放著，貼文一出，網友們紛紛恭喜賺大錢，還有人點出重點「一張一張的攤平 一般人做不到」。

輝達公布第一季財報及對第二季財測展望均優於預期，帶動台系供應鏈股價漲勢凌厲，其中指標股台積電周五終場大漲4.2%，收在566元。

分析師表示，台積電衝破546元「巴菲特防線」，漲到568元，已經來到相對高點，不建議此時再進場，因為短線風險偏高。

有網友在PTT發文，大方曬出對帳單，2021年11月買了1張608元的台積電，同月還買進1張593元，之後台積電股價一路狂殺，他的策略就是愈跌愈買、分批加碼，每次下跌就買進2張，一路往下買到375元，最後手上持有42張台積電。估算投入金額近2千萬元。

他說，當初設定往下跌就買進，不考慮現金股利，均價大概在475元左右，目前未實現損益加上現金股利等，帳面獲利大概300萬以上。「即使考量營利衰退，目前本益比都還是在歷史低位，所以基本上會繼續放著，反正長期都還是看好」。

貼文一出， 引發網友驚嘆連連，「厲害高手 逆向加碼」、「了不起 我是砍在3字頭...XD」、「其實你的錢買房地產賺更多」、「我用100股 你用一張 我們之間的差距太大」、「標準的閒錢投資 這跟本多不多 沒關係 就是看好 分批往下買，這種買法 就是怕戰爭而已」、「能這樣買真的很有紀律，很多人都忍不住」。