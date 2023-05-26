社區心衛中心即起提供每位鄉親每年6-8次的諮商服務，以提升地區民眾之心理健康。(于家麒攝)

金門地區首處「社區心理衛生中心」今（26）日上午於金湖衛生行政大樓舉行揭牌典禮，即起提供每位鄉親每年有6－8次的諮商服務，內容涵蓋自殺防治、精神疾病防治、酒精成癮、網路成癮及特殊族群處遇及災難心理等健康醫療服務資源，營造好厝邊「心」據點，以提升地區民眾之心理健康。

在衛生局人員引導下，向揭牌來賓一一介紹心衛中心的各項設施與服務。(于家麒攝)

衛生局指出，縣府積極尋找社區心理衛生中心合適地點，今年完成布建第1處社區心理衛生中心，位於衛生行政大樓5樓，位置鄰近衛生福利部金門醫院、金湖鎮社會福利中心、長期照顧管理中心及金門縣警察局金湖分局金湖派出所，有利於媒合連結社政、衛政、警政等各種資源。

衛生局說明，社區心理衛生中心提供個別心理諮商與團體輔導服務計畫、心理衛生教育推廣與宣導工作、社區資源連結與轉介、心理諮詢專線服務、校園心理輔導工作、自殺防治工作、精神醫療相關業務推廣、精神疾病患者個案管理服務、家庭暴力暨性侵害相對人處遇計畫、物質濫用（藥癮、酒癮）戒治服務計畫等相關講座及教育訓練等服務項目。

社區心衛中心設有團體治療室，可協助企業或家庭成員進行團體諮商。(于家麒攝)

社區心衛中心也設有隱密、隔音、溫馨之獨立諮商室，民眾能放心的與心理師會談。(于家麒攝)

衛生局也表示，社區心理衛生中心每年可提供每位鄉親6－8次的諮商服務，該場域設有隱密、隔音、溫馨之獨立諮商室，民眾能放心的與心理師會談。民眾若有心理健康服務之需求，可於星期一至五上下班時間撥打傾聽專線（082）337885，或點選連結（https://forms.gle/y2WzNkzHbqCmCTnb6），並於此表單上登打申請資料，後續將有專人與您聯繫。

副縣長李文良期望社區心衛中心能成為地區民眾的「心」據點，守護鄉親健康。(于家麒攝)

主持揭牌儀式的副縣長李文良表示，感謝衛生福利部支持本縣成立社區心理衛生中心，並補助新台幣171萬元布建經費，亦感謝各局處、各醫療院所、各民間團體、衛生局歷年來的通力合作，希望未來相關單位亦能與衛生局相互配合，建立良好的夥伴關係。相信社區心理衛生中心將成為地區民眾的「心」據點，健全衛生醫療，守護鄉親健康，讓金門成為最適宜居住的好所在。