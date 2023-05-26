國1南下桃園段「大小貨車＋大客車」追撞 回堵5公里 14:172023/05/26 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下桃園段「大小貨車＋大客車」追撞，回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下45.8K、桃園路段，今（26日）下午1時25分，發生1小貨車、1大貨車及1大客車，3車追撞事故，占用內2線車道，回堵5公里，目前事故處理中，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查。 砂石車衝入台北港護城河剩「車尾露出」駕駛無生命跡象 礁溪飯店驚爆針孔偷拍 至少5組客人受害「不排除內鬼」犯案 台南Josh遭前妻家暴上法院調解！委員1句「吵架難免」讓他炸鍋 #國1 #南下 #桃園 #小貨車 #大客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1北向桃園段驚傳火燒車黑煙狂竄 車主急跳車逃命 14:052023/05/26 社會 北市行人死亡車禍已15起 逾8成自身違規肇事 14:272023/05/26 社會 英首相府唐寧街柵欄遭客車衝撞 警當場逮一嫌 03:242023/05/26 國際 德國漢莎航空斥3.25億歐元 入主義大利國營航空 14:452023/05/26 國際 花蓮「最方便停車場」突畫線禁停線 縣府：土地移轉盼連假前完成 11:102023/05/26 生活 竹縣警護童上下學！ 6月再加強取締力道 10:182023/05/26 社會 「外來」慣竊偷遍宜蘭爽住旅館 警逾30天才逮到人 00:182023/05/26 社會 拚轉型 康舒董事長許介立：第二季會是2023年的低谷 11:532023/05/26 財經 福特電動車料2024年起 可用特斯拉超級充電站 10:322023/05/26 國際 武陵農場「豔彩小鈴鐺」盛開 微風中搖曳吸睛 10:032023/05/26 生活 手刀搶票！花蓮端午返鄉專車 31日開放網路訂票 09:462023/05/26 生活 Booking.com推薦全球10大永續旅遊地 台灣唯一上榜城市在這裡 11:282023/05/26 生活 YouBike遭駭4萬個資賠償將出爐 蔣萬安：會再研究完整方案 09:322023/05/26 政治 住隔壁卻迷路 阿嬤呆坐通訊行 員警馳援 11:002023/05/26 社會 張善政：將調整桃園、中壢舊市區都市規畫 12:452023/05/26 政治 砂石車衝入台北港護城河剩「車尾露出」駕駛無生命跡象 08:592023/05/26 社會 太魯閣落石砸死日籍車手 家屬跨海爭國賠 獲准468萬確定 11:032023/05/26 社會 汪小菲慘了！大S致命一擊 他的165萬擔保金恐遭強制執行 12:032023/05/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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