國道1號南下45.8K、桃園路段，今（26日）下午1時25分，發生1小貨車、1大貨車及1大客車，3車追撞事故，占用內2線車道，回堵5公里，目前事故處理中，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查。