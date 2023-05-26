美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）日前出席公聽會時，曾表示自己有義務阻止台海衝突，並做好戰鬥的準備。對此，軍事專家施孝瑋昨（25）日全面解析美軍在西太平洋的軍事布置，是由五艘航母搭配相關護衛機艦；他還強調，美方已將軍事重心從中東轉移到太平洋了。

施孝瑋在節目《關鍵時刻》指出，印太指揮部下轄太平洋海軍、太平洋空軍、太平洋陸軍，其中海軍跟空軍的行動力一路可以從太平洋控制到印度洋，且太平洋艦隊底下就有5艘可以隨時作戰的航空母艦。

對於美國在印太地區布置的航母打擊群，施孝瑋介紹，其中包含尼米茲號、卡爾文森號、羅斯福號、林肯號、以及常駐日本的雷根號。施還提到，當初尼米茲號來西太平洋巡弋的時候，被中國大陸軍事博主批評太舊，是1975年就開始服役的老船了。「但說真的，航空母艦的戰力不是看服役幾年，而是看上面的艦載機。」

施孝瑋接著提到，每個航母上都有艦載機聯隊，上面包含４個超級大黃蜂中隊，且當前還使用F-35C進行汰換，如馬上就要來到太平洋地區的卡爾文森號，上面就有一個F-35C。另施還說到，現在航母上還搭載EA-18G咆哮者電子作戰機、E-2D空中預警機、反潛直升機等。

針對美國航母上的艦載機，施孝瑋稱，過去每艘航母大約搭載90架，現在精簡到70架，其主要原因為戰機效能日新月異，以前一個中隊未必炸得掉一座橋，然而現在一架飛機就可以執行轟炸任務。

施孝瑋稱，航母打擊群的戰力強度，除了艦載機影響極大外，另一個重要因素就是護衛艦，美國在日本放了10來艘的神盾艦。施還表示，美國太平洋海軍還有潛艦部隊，像是近期就有公布，緬因號潛艦在菲律賓周邊海域出沒。

施孝瑋最後總結，若是美國今天需要面對最壞的情況，5艘航母可以派出其中的3到4艘執行作戰任務；戰機可以動員日本、阿拉斯加、夏威夷等駐軍，甚至連美國本土的戰機都能跨區增援到西太平洋。