為提供優質閱讀環境和公共使用空間，新竹縣府爭取教育部補助並自籌款項，規畫興建新竹縣立總圖書館，目前工程進度已達39％。總圖設計為地下2層、地上4層建築，預計可容納館藏量50萬冊圖書及資料。目前整體工程比預定進度超前，預計7月22日舉行上梁典禮。

新竹縣立總圖書館設計內部空間包括資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區等。文化局長李安妤指出，目前正展開結構體工程作業，整體工程進度達39％，比預定進度超前。

全案室內裝修工程設計已進入細部設計階段，預計今年底辦理室裝工程發包，2024年度接續主體建築完工裝修，規畫2025年開館啟用，未來總圖結合周邊的東興圳水圳公園，將成為縣民最優質的親子共享休憩藝文場域。

新竹縣閱讀軟實力豐厚，根據教育部台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，新竹縣2022年度獲40萬人口以上縣市「2022年整體閱讀力表現績優城市」第1名，以及閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名。

在鄉鎮市組分項競賽中，北埔鄉立圖書館憑藉人均借閱冊數達4.6冊、人均投入資源達199.03元，獲民眾每人借閱冊數及民眾每人資源投入經費績優等2項肯定。寶山鄉立圖書館因持證率高達73％，獲選民眾持證比例表現績優。

竹北市立圖書館及尖石鄉立圖書館則因人均投入資源達137.78元、110.72元，獲得鄉鎮市組民眾每人資源投入經費績優獎項，並持續大幅提高書籍採購及設備改善經費。