民眾如果要買賣房屋，一定要多方取得房市資訊，只要得到的資訊多了，不僅能掌握房市行情，也不容易遭到黑心房仲坑騙。如果消費者擔心房市資訊太多難以消化，更簡單的方式就是諮詢多家房仲業者，請他們提供建議，再選擇誠實的房仲業者為自己服務，對自己的權益才有保障。

曾有一名屋主賣屋時，疑遭黑心房仲坑騙，房屋險以低於市場行情的8折賤賣，幸好永慶房屋鄧年成經紀人及時協助，提供完整房市行情，才幫助屋主挽回高達200萬元的房價。

黑心房仲疑似隱瞞成交行情及交易細節

2022年年底，在文山區服務的鄧年成經紀人做社區服務的時候，發現社區中有一間房子正在出售。秉持著服務的精神，鄧年成聯繫上屋主，詢問是否有服務機會。屋主表示，他已經委託其他房仲協助售屋，但是該名房仲一直說現在房市不好，這一社區都沒有客人願意看，因此要求屋主降價到每坪30萬元的水準，總價設定830萬元，才有客人願意上門。既然鄧年成主動來電，於是想請教這個價格是否合理。

深耕在地已久的鄧年成經紀人一聽就發現價格太低。他向屋主表示，房屋周遭的成交行情近來都有35-40萬元之間的水準，依照房屋大約27.6坪計算，總價大概落在970萬元至1100萬元之間，830萬元的總價實在低得太誇張。

屋主聽完之後仍半信半疑，於是向鄧年成請教：「該名房仲說他們曾經成交對面一戶房屋，行情每坪只有30初頭萬，怎麼你卻說周遭行情有35-40萬元的水準？」屋主也出示該名房仲提供的行情資訊給鄧年成參考。

鄧年成向屋主誠實說明，該名房仲提供的30初頭萬成交紀錄，是由於該屋屋況有重大瑕疵，才導致價格偏低，周遭一般的房屋行情確實是在35-40萬元之間，依照屋主房屋的屋況，在行情內售出絕對沒有問題。「而且該名房仲只秀出這一筆交易紀錄，周遭還有更多類似物件的成交紀錄他都沒有誠實提供！」鄧年成也主動提供誠實房價報告書給屋主看，社區周遭以35-40萬元行情成交的紀錄不在少數。

永慶誠實服務幫屋主挽回200萬元

此時屋主非常肯定自己遭到黑心房仲坑騙了！於是屋主委託鄧年成經紀人協助售屋，憑藉著永慶房屋獨有的團隊聯賣制度，鄧年成在一個月內就順利幫屋主以總價1035萬元、單坪約37.5萬元的行情順利成交。交屋後，屋主不斷感謝鄧年成的幫助，幫他挽回超過200萬元的差價，也對永慶房屋的誠實精神讚譽有加。

鄧年成經紀人表示，雖然房市交易環境越來越有秩序，但房市上仍有不少黑心房仲圖謀黑心利益，聯手投機客透過資訊不對稱的方式，低買高賣賺取高額價差，讓消費者蒙受鉅額損失。

多諮詢房仲業者 有效避免遭到坑騙

消費者若要避免遭到黑心房仲坑騙，鄧年成建議，購售屋的過程中，一定要多多徵詢各家房仲業者，請房仲業者提供完整的實價登錄資訊，並比較各家提供的資料有沒有選擇性揭露、或是資訊過時的情況。最後再選擇誠實的房仲業者，對自身權益才有保障。

永慶房屋為了保障消費者權益，提供的實價登錄是由系統統一提供，不管是買方還是賣方，所看的資訊都是一致，永慶房屋經紀人也會主動在實價登錄資訊上面簽名，表示負責。永慶房屋也建置投機客資料庫，列管近7000名投機客拒絕往來，以保障消費者權益。2021年更推出「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若永慶房屋經紀人未落實相關誠實服務，最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，以實際行動展現房仲業界中最重要的「誠實」價值、以及捍衛消費者權益的決心。