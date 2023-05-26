中華電信26日召開股東會，並於中午休息時間過後回到股東會議場，董事長郭水義立即向所有與會小股東承諾，今年會加薪，且不論今年公務人員是否加薪，中華電信今年一定會加薪，加薪幅度將與工會討論。

中華電信今年1月底董事會才剛通過，在取得大股東交通部的支持下，決定每位員工加發一次性激勵獎金15,000元。這次股東會再度獲得新任董座郭水義的支持，將再度加薪。

中華電信分別在2020年全面調薪3％～5％，2022年1月1日起調薪4％，並額外加發一次性激勵金，2022年6月調高新進人員起薪約6％。

董事長郭水義表示，加薪與否，適當時點是在第三季結束時，若經營團隊對於今年全年績效達成有眉目，這時間點來考慮加薪幅度，是適當的時間點。

郭水義強調，加薪幅度及加薪方式，會聆聽員工的意見，加薪一案，績效好就有機會來加薪以感恩所有同仁付出，大家一條心共同努力，加薪幅度及方式一定是鼓勵年輕人，不會只限中高層員工，基層卻沒有照顧到。

郭水義說，只要表現好，中華電信加薪幅度也會比公家機關好。

另外，郭水義說，中華電信也會持續招募一流人才，希望更多優秀人才進入中華電信，並強調，能夠擴大加薪，是員工股東及所有員工的期待。