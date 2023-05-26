北市行人死亡車禍已15起，逾8成自身違規肇事。

北市警方統計，今年從1月1日至5月21日止，北市共發生15件行人車禍死亡事故，行人肇事原因以自身違規計13件，比例高達86.67％，其中闖紅燈9件最多、不依規定擅自穿越車道4件次之，而車輛肇事原因以「搶越行人穿越道」7件最多、「未注意車前狀況」5件次之。

松山區19日凌晨0時許，就發生一起行人死亡車禍，一名64歲女子在步行通過敦化北路與民生東路四段路口時，遭一輛保母車撞上，經搶救後仍宣告不治，警方初步調查，女子疑似飲酒且不依號誌指示穿越道路，肇事車輛也涉嫌超速行駛及未停讓行人通過，導致嚴重意外事故。

松山分局表示，因行人在交通環境中較無相關保護裝備，一旦發生交通事故，往往成為傷亡較重的受害者，警方將持續針對行人違規、車輛超速行駛等，影響用路安全的違規行為加強執法取締，同時呼籲汽機車駕駛人行經路口，應減速慢行、停讓行人，落實速度管理；另不論行人或騎腳踏車的用路人，通過路口，應遵守號誌、標誌、標線通行，並提醒行人酒後步行穿越道路時，由於體內酒精反應易誤判燈號，逕行穿越恐導致意外事故發生。

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