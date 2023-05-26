立法院院會今下午將表決「公職人員選舉罷免法修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」，國民黨團今天中午舉行黨團會議，決議將提出加嚴後的修正動議，增列曾犯刑法第339條之4詐欺罪，以及性侵害犯罪防治法第二條、兒童及少年性剝削防制條例之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。
國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時說，黨團立場支持修法，但需要更加嚴格，因此表決時將提出新增加重詐欺、性侵害犯罪確定規範的加嚴版本。
今國民黨團黨團大會通過的決議資料指出，在總統副總統選罷法第26條條文中，增列曾犯刑法第339條之4及性侵害防治犯罪法第二條、兒童及少年性剝削防制條例之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。
另，院版中「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」不得登記為總統、副總統候選人，國民黨團所提出的修正動議，將其擴大至公職人員選罷法第26條。
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