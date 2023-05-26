好評不斷的DC超級英雄大片《閃電俠》 6月14日即將在台灣上映，片中麥可基頓回歸飾演蝙蝠俠表現亮眼，讓不少粉絲激動不已，表示：「看到麥可基頓重披戰袍太感動！」、「麥可基頓就是蝙蝠俠的精神象徵」。《閃電俠》 今天也曝光蝙蝠俠幕後花絮，導演安迪馬希提及製片芭芭拉馬希提分享找回麥可基頓出演及拍攝過程。

《閃電俠》 故事跨越時間線，集結不少英雄角色，包含蝙蝠俠、閃電俠及超少女。導演安迪馬希提說：「能找回麥可基頓飾演蝙蝠俠，讓我興奮極了！因為在我青少年時，看到蝙蝠俠出現在電影裡，讓我印象非常深刻，意義甚至超越其他蝙蝠俠。」

製片芭芭拉馬希提也說：「能請到麥可基頓回歸是我們製作《閃電俠》 的一大動力，我們能重現導演提姆波頓版的蝙蝠俠」導演安迪馬希提興奮補充：「這就像重現經典，重現披頭四，多數人認為這是此生難見的景象。」

許多人都深受蝙蝠俠的影響，對於粉絲及麥可基頓本人來說，當他快30年後穿上蝙蝠俠裝的那一刻很令人感動，大家都很興奮能看到蝙蝠俠重出江湖。製片芭芭拉馬希提也分享，麥可基頓第一次看到蝙蝠洞時也非常驚訝，甚至拍下影片寄給導演提姆波頓。

導演安迪馬希提說，蝙蝠俠在《閃電俠》 中展現出前所未見的風貌，布魯斯韋恩在25年後選擇遁世隱居；針對他的角色，可以說是一場發揮想像力的探索旅程，而麥可基頓也詮釋地很美妙。