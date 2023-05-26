知名的電腦安全軟體公司「ESET」分享，Google Play商店中有一款錄製螢幕App「iRecorder」，在2022年8月更新以後，被添加惡意功能，使駭客能透過麥克風竊聽，甚至竊取手機裡的照片與影片。截至今年3月已有5萬人下載。

知名的電腦安全軟體公司「ESET」在網站上分享，Google Play中有一款錄製螢幕的App「iRecorder」成了竊聽軟體。這款App是在2021年9月中旬上架，2022年8月推出更新版本1.3.8，竟然被加入惡意功能，使駭客能透過麥克風竊聽，竊取手機中的照片、影片還有文件。

根據「ESET」統計，截至2023年3月為止，該App的累計下載次數已達5萬次，且大多數的使用者下載這款App的時候都會直接同意允許使用麥克風。

「ESET」表示，目前這款App已經被下架了，不過還是可以在其他非官方的Android Market上面找到，提醒民眾若曾有下載過這款App，快檢查是否卸載。不過，大家也不用過於焦慮，因為Android 11以上的版本有支援「應用程式休眠」功能，系統會定期撤銷未使用的APP權限，防止類似狀況發生。