30歲郭姓男子自稱竹聯幫信堂大哥，與23歲王姓女友指使手下，誘騙民眾交出存摺再轉交詐騙集團使用，其中1名梁男被郭等人控制在桃園某飯店1個多月，期間多次遭到毆打，甚至還以家人生命要脅，逼梁外出當車手去取款，最後傷痕累累逃出報案，北投警方經循線追查，逮捕郭在內的6嫌，全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由等罪送辦。

警方逮捕自稱信堂大哥的郭男。（警方提供）

北投警方日前接獲逃出虎口的梁姓被害人報案，表示他被拘禁在桃園某飯店1個多月，過程中多次遭對方毆打，被揍得鼻青臉腫，要他提供存摺、提款卡，更誇張的是犯嫌以傷害梁家人為由，逼梁外出充當車手取款，最後還強押梁男到當舖借款10餘元，並將錢取來花用享樂。

郭嫌與詐團勾結，拘禁民眾使用對方的帳戶洗錢。（警方提供）

梁男被榨乾所有價值後，日前終於獲釋，他全身是傷前往警局報案，警方循線追查，鎖定該集團主嫌，是自稱信堂大哥的郭男，郭嫌等人以教導被害人操作虛擬幣、轉酬勞等理由，誘騙被害人交出存摺，再轉給詐團匯款使用，初查有15名民眾被騙1500餘萬。

警方查扣筆電、讀卡機及毒品等證物。（警方提供）

北投警方分兵多路，前往桃園、苗栗及台中，循線逮捕郭在內的6嫌，查扣筆電、讀卡機，以及63根K他命毒煙，郭嫌警訊時，否認經營詐騙車房，辯稱與梁是有債務糾紛，自己也不是信堂大哥，警訊後被依組織犯罪、妨害自由、詐欺、毒品等罪送辦，郭與王姓女友及另名彭姓幹部，因惡行重大有逃亡、串供之虞，檢方複訊後將3人聲請羈押獲准。

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