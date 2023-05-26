女星王思佳近期紛爭不斷，先是深陷假包風波，又被質疑刁難房仲、買水軍、瞧不起窮人和修修臉等，王思佳均一一否認，但話題仍不停歇。昨（25日）王思佳進棚錄節目《小姐不熙娣》，主持人小S表示有留言關心她但沒被回；對此，王思佳解釋沒有回覆小S的原因。

王思佳前陣子開直播公開檢驗愛馬仕包包的結果，確定是真品，一度哭到說不出話，但風波未就此打住，昨（25日）王思佳開IG直播表示正準備要去錄影，梳化過程中，她一一駁斥外界的傳言，否認買水軍，霸氣地回應：「很多東西不是錢可以買得到的」。

王思佳也強調沒有講過「看不起窮人」這種話，更沒有自稱名媛、貴婦，呼籲外界：「不要扣那些有的沒有的在我身上」。面對網友質疑臉型似乎有變化，王思佳自爆戴了9年舌側牙套，到現在都一直戴著，矯正的過程中，還拔了3顆智齒。

王思佳25日錄製小S節目《小姐不熙娣》，根據《東森新聞》報導，她大方暢談近期的代購風波，「因為我們這種個性，如果是吵架，一定是不會輸，但反而別人對你太真誠，會讓你心牆瓦解，所以對網友及藝人朋友的關心，真的很謝謝」，小S表示有留言替王思佳打氣，但沒被回，王思佳說明：「在這時候沒回應大家是不想拖任何人下水！」