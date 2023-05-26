國泰證券證期處協理簡伯儀指出，「2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）」將在5月30日至6月2日在台北登場，統計過去10次COMPUTEX前後電子股指數的變化(2020年因為疫情停辦)，在COMPUTEX前5天指數上漲機率為60％，當天上漲機率高達60％，後續3日、5日、10日上漲機率為70％、70％、60％，顯示COMPUTEX前後，電子股上漲明顯。COMPUTEX為全球前三大資通訊展覽，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，邀集1,000家國內外科技大廠、使用3,000個攤位，預期相關族群可以注意。

此外，美元指數近期表現相對強勢，站穩月線反壓後，近期又突破季線，預期美元續強下，台幣後續轉貶機會大，預期台幣貶值下，不利於資金動能。法人態度上，外資近期在現貨市場回補，期貨未平倉持續維持在3萬口，本土法人投信近期則是在集中市場出現減碼，官股券商近期在集中市場出現加碼，整體法人仍維持偏多，也反映在盤面上集中市場強於櫃買市場。

技術面方面，日KD指標持續維持交叉往上，不過KD指標已經來到超買區，RSI指標也同樣在80超買區，整體指標偏多。綜合觀察，短線美元轉強，但法人資金正向，技術指標雖來到超買區但仍偏多方，短線上格局仍未結束，指數仍有挑戰新高的實力。