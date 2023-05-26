桃園市一名53歲殷姓男子，25日上午在大園區中山北路巷弄內，看見一輛機車停在路邊鑰匙沒拔，心生歹念將車騎走，警方獲報後通知線上警網搜尋，在中正東路一段上發現殷男騎乘失竊機車，立即鳴笛上前尾隨，最後在中壢區高鐵北路二段與大成路二段路口，殷男不慎自摔狼狽落網，全案依竊盜罪送辦。

大園警分局表示，余姓民眾25日上午上班時將機車停放在公司門口，但卻一時疏忽忘了拔鑰匙，直到10時左右準備出門辦事，竟發現機車遭人竊走，他心急如焚趕緊報警求助。

警方獲報後利用車牌號碼調閱行車軌跡，發現失竊車輛仍在大園埔心地區出沒，於是通報線上警網加強搜尋，果然沒多久，潮音派出所巡邏員警就在中正東路一段上，看見一名男子騎乘該輛失竊機車。

男子見警車靠近，心虛加速逃逸，員警駕車在後方開啟警示燈、鳴警報器一路尾隨約3公里，在中壢高鐵北路二段與大成路二段路口，男子騎車不慎自摔，後方趕到的員警當場將他逮捕，而男子手腳有輕微擦傷，警方先將他戒護送醫，經治療後並無大礙。男子對於行竊一事均拒絕回答，警詢後依竊盜罪將其移送桃園地檢署偵辦。