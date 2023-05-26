有些人在待人處事上總是能夠八面玲瓏，不論走在哪都深受許多人喜愛，《小鐵星座》運勢專欄分享處事圓滑擁有好人緣的前3名生肖，依序是生肖蛇、豬、兔，其中第1名的生肖蛇懂得看場合說話，即使要說出違背良心的話語，他們也能辦到。

▍第3名：生肖兔

生肖兔天生聰明，他們在待人處事上，總是能表現得圓滑有風度，所以深受身邊人喜愛，而且他們很少與人發生衝突，即便意見不合，也會不厭其煩與他人溝通，得到最好的解決辦法，讓他們獲得好人緣。

▍第2名：生肖豬

生肖豬做人處事非常圓滑，他們總是用稱讚來鼓勵他人，即使提出他人的缺失，也不會用責備的方式，而是與他人講道理，所以許多人都會向他們尋求幫助，自然也就擁有好人緣。

▍第1名：生肖蛇

生肖蛇做人處事八面玲瓏，總是懂得看場合說話，即使需要說出違背良心的話語，也不會面紅耳赤，認為只要能哄得他人開心，不僅自己有難時能獲得他人幫助，更能讓氣氛融洽，怎麼看都是雙贏的局面。