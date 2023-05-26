2023台北電影節非常新人，後排左起高倩怡、李振浩、黃湘婷、林奕嵐、葉廷麒、邱以太、戴雅芝；前排左起林澤凱、宸頤、曾皓澤。（台北電影節提供）

台北電影節自2019年推出「非常新人」企劃，每年引薦極具潛力的年輕新星，歷屆「學長姐」在影視圈皆取得亮眼成績，去年朱軒洋、胡智強分別以《黑的教育》、《一家子兒咕咕叫》抱回金馬獎，黃冠智、程予希則雙雙勇奪金鐘獎迷你劇集／電視電影男、女配角獎。眾所期待的十位非常新人今（26）日正式曝光，男生平均身高約184公分、女生平均身高也有近168公分，堪稱「最高」一屆，其中更有年僅13歲新秀入列，展現台灣新生代演員多元樣貌。

2023非常新人邁入第五屆，自去年11月開放報名，共收到211件報名，本屆評選委員包括億萬監製葉如芬、導演林孝謙、演員郎祖筠及高英軒、資深選角指導胡乃婷、兩位資深經紀人Asa麻生汶、Gaby胡懷文七位業界專業人士，在經歷三小時熱烈討論，從主演電影劇情長片未超過三部的演員中，選出十位非常新人。今年北影特邀曾以電影《切小金家的旅館》榮獲台北電影獎最佳造型設計的陳漪，攜手知名攝影師曹凱評為新人們量身打造形象照，帶出十人不同面向的魅力。

「2023非常新人」包括：因校園純愛BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》人氣爆紅的長腿撕漫男李振浩；Netflix影集《她和她的她》中飾演許瑋甯學生時期、氣質出眾的林奕嵐；在短片《四坪半戀人》獨挑大樑、極具爆發力的林澤凱；接連在電影《下半場》、電視劇《仙女姐姐來我家》有出色表現的電眼型男邱以太；憑藉《女孩上場》入圍第56屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的運動女孩高倩怡。

范少勳同門師妹、曾參演影集《我願意》和電影《夢遊樂園》，並以新片《默殺》入圍本屆台北電影獎最佳女配角的宸頤。12歲就以《魯冰花》「古茶妹」榮獲金鐘獎女配角獎、2016年再憑《客家熱點子》勇奪金鐘獎綜合節目主持人獎的黃湘婷；在短片《有了？！》展現喜劇天份的男主角曾皓澤；去年於情慾電影《小藍》演出渣男校草「五秒」、外型高冷帥氣的葉廷麒，以及電視劇《親愛的亞當》中飾演曾沛慈女兒、年僅13歲的性格酷妹戴雅芝，她也創下非常新人年紀最小的紀錄。