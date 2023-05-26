台灣運彩X T1聯盟在26日揭曉2022-23賽季年度進步獎入圍名單，新北中信特攻謝亞軒、台南台鋼獵鷹李漢昇和高雄全家海神吳曉謹，將競逐年度進步獎殊榮。

特攻的二年級生謝亞軒今年站穩先發位置，數據成績也突飛猛進，場均13.2分、4籃板、2.8助攻，三分命中率由上季三成八提升至本季四成五，成為聯盟三分命中率最高的本土球員，尤其2月26日與雲豹對戰時單場投進10顆三分球，更打平聯盟紀錄，是特攻陣中最倚賴的當家射手。謝亞軒火燙手感，甚至讓他名列中華男籃培訓隊名單中，有機會挑戰人生中第一次的亞運會。

至於海神轉戰獵鷹的李漢昇，本季不僅獲得許多上場機會，單季先發上陣29場，場均8.1分、4籃板、5.1助攻與1.2抄截的火力輸出，多項數據打破個人生涯新高之外，去年底達成延長賽的大三元紀錄，成聯盟本土第一位，在在顯示李漢昇是獵鷹不可或缺的先發戰力。

而海神吳曉謹自上季季後賽中破繭而出後，持續精進攻防武器，本季獲得不少上場時間，平均上場近17分鐘，為團隊貢獻6.8分，整體命中率從三成四上升至四成三，成為海神得分箭頭，也是團隊陷入傷兵潮時，不可或缺的戰力。

年度頒獎典禮將於6月1日公布年度進步獎最終獲獎者，贏家雖然只有一位，但歷經本賽季的淬鍊，球員們也將各自帶著豐碩的果實繼續向前，值得各界的掌聲與喝采！