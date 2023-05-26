新竹縣政府5月中旬正式公告開徵一般用戶汙水下水道使用費，竹北市、竹東鎮共5.5萬多一般接管用戶將從明年元旦起，隨自來水費徵收每立方公尺4元的使用費，2024年預估縣庫可挹注2600多萬元，將用於後續汙水下水道建設、設施營運及維護經費，2025年起再調整為每立方公尺5元。

新竹縣於2008年開始興建竹北和竹東水資源回收中心，新竹縣汙水下水道使用費徵收自治條例2012年獲縣議會通過，但附帶決議是一般用戶的使用費，必須經議會審議通過之後才能開徵。縣議會於2023年3月22日第20屆第2次臨時會通過開徵一般用戶汙水下水道使用費，縣府也在5月15日正式公告開徵日期、對象及費率。

工務處統計，竹北市接管4.3萬多戶、竹東鎮接管1.2萬多戶，以每月用水20度來估算，第1年費率每戶每月約增加80元（實際收費依用水量而定），縣庫2024年預估可挹注2600多萬元，這些徵收的使用費將用於後續汙水下水道建設、設施營運及維護之經費，並編列5％作為水資中心周邊的回饋金。

另外，汙水下水道事業用戶於2021年起以每立方公尺10元開徵迄今，每年為縣庫進帳約700萬元，因新竹縣汙水下水道使用費徵收自治條例明訂事業用戶按一般用戶使用費兩倍計收，2024年收費將調降為每立方公尺8元，2025年起再調回每立方公尺10元。

工務處表示，大樓或連棟社區，可向管委會詢問是否有接汙水下水道，透天房屋則可檢視前後鄰接排水溝處是否有3個直徑15公分並印有「汙水」字樣的白色塑膠製或金屬製孔蓋。目前中央補助獎勵接管工程持續施工中，工務處呼籲新接管時配合一併廢除化糞池，省去未來抽化糞池的麻煩。