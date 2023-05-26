該方案運用嵌入式應用安全連接解決方案的全球領導者恩智浦半導體（NXPR Semiconductors）車用微控制器（MCU）以及微處理器（MPU）系列，推動未來汽車發展，讓科技實現更美好、更安全與便利的生活。

恩智浦提供i.MX 8系列應用處理器與S32K通用微控制器產品，針對智慧座艙等不同應用情境所設計的車用解決方案，透過與各類感測器以及輔助晶片配置，協助和碩快速開發智慧電子與車用電子產品，進而提升駕駛行車安全與便利。

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