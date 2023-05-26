「晶片教主」輝達執行長黃仁勳為打造DXG Cloud超級電腦生態系，已趕在台北國際電腦展（Computex）開展前抵台。據透露，黃仁勳預計在台停留兩周，此行除拜訪華碩、緯創、技嘉等供應商，與代工廠台積電高層會面外，並有三場公開行程。

為了搶攻AI雲端版圖，輝達打造「AI的iPhone時刻」，計劃與微軟及Google母公司Alphabet、甲骨文等夥伴合作，提供內建最多32,000顆輝達晶片的DGX超級電腦供外界使用，月租費自36,999美元起跳，該租賃模式命名為「DGX Cloud」，業界看好將引爆晶片新一波需求。

據一位粉絲向本報透露，23日意外捕捉野生黃仁勳在台行蹤，證實黃仁勳本人實際上已悄悄低調訪台。輝達台灣分公司25日對此一消息既不證實，也不否認。

黃仁勳本次來台的三場公開行程也倍受矚目，分別是27日應台大校長陳文章之邀，將在台大畢業典禮致詞20分鐘，預期他將以自身求學創業經歷，鼓勵莘莘學子、29日電腦展Computex 2023開幕典禮演講，30日則與全球媒體及分析師問答。此外他將應合作夥伴之邀，隨機在Computex攤位上亮相，值此生成式AI爆紅之際，預期黃仁勳現身之處將場場爆滿。