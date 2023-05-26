去年光是以電影《捍衛戰士：獨行俠》插曲一首歌，就在全球創下30 億串流紀錄！享譽全球的流行天團共和世代，26日推出全新單曲〈RUNAWAY〉MV，這支音樂錄影帶是他們在今年二、三月亞洲巡迴期間的空檔拍攝，當時在台北小巨蛋開唱時更決定讓台灣滿場萬名樂迷一起入鏡，讓台灣樂迷不只幸運被收錄在天團的全新 MV 畫面內，更能夠搶先全球在演唱會現場聽見這首新歌，為了捕捉到精彩畫面當晚更直接唱了 3 次，讓台粉大呼過癮！主唱萊恩（Ryan Tedder）笑說：「沒有人聽過這首歌，連我媽都還沒聽過！」

台北演唱會當晚萊恩說道：「大概一年前我們推出〈I Ain’t Worried〉，這首歌對我們來說就像一陣巨大的狂風，我們一直在等一個好的時機推出新歌，但〈I Ain’t Worried〉就是一直揮之不去。」經過沉澱後，共和世代開始著手新作品，而〈RUNAWAY〉就是那首承先啟後的重要歌曲，萊恩說：「我們大概幾周前，從泰國開始一路在亞洲各地拍攝 MV 畫面，而今天這場演唱會，是唯一會出現在 MV 中的演唱會群眾畫面！」共和世代分別在香港、馬尼拉、雅加達、新加坡、吉隆坡、曼谷、東京與台北等 8 個城市取景，有別於其他地方是以街景入鏡，共和世代在台北則是特別選擇錄製小巨蛋的演出片段，捕捉台灣粉絲最熱情的一面。

OneRepublic團體照 （環球音樂提供）

因為當時歌曲尚未曝光，萊恩也在錄製前貼心教學副歌怎麼唱，「希望至少副歌的部分你們要看起來已經會唱了，所以需要大家展現一些演技！我知道你們必須先聽過才能達成這項任務，希望大家都能表現出最瘋狂、最有活力的樣子！」接著共和世代就在當晚全球首唱整整 3 次〈RUNAWAY〉，輕快抓耳的旋律讓在場歌迷馬上就能大聲嗨唱並跟著節奏打拍子，全場更打開手機燈呈現萬人美麗燈海，超特別的體驗讓粉絲直呼看到賺到！如今歌曲與 MV 終於推出，粉絲開始瘋狂截圖尋找自己的身影，還搞笑留言：「這算是新歌嗎？我已經聽過 3 次了！」、「我要每一秒定格慢慢看」，〈RUNAWAY〉全台數位平台已經上線。