周四Nikola股價大跌20.27%，收在0.62美元，創下2020年11月以來最大單日跌幅。受電池材料成本高漲和生產問題影響，該公司去年股價下跌約78%，而今年以來又跌了逾7成。

根據那斯達克股票交易所的規定，在該交易所掛牌的公司如果股價連續30個交易日低於1美元，就可能被迫下市。自4月11日以來，Nikola股價一直未能站回每股1美元。

與其他電動車公司一樣，Nikola一直試圖在動盪的市場中賣股籌錢，並在周三促請股東在下個月的年度股東大會上投票支持增發股票的計畫。

電動車新創公司Lordstown Motors上個月也收到類似的通知，並在本周進行股票反向分割（Reverse Stock Split,或稱股票合併）以符合交易所的掛牌規定。

由於自家電動卡車的需求低迷不振，Nikola今年第一季虧損擴大，並宣布其位於亞利桑那州的工廠將暫停生產以簡化組裝線。當時該公司表示，亞利桑那州廠的生產線將於7月恢復生產，未來在同一條生產線上可以生產氫燃料電池卡車，也可以生產電池電動卡車，但公司會將重心放在生產氫燃料電池卡車上。