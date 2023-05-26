金宣虎26日出席記者會。（粘耿豪攝）

37歲韓國男星金宣虎憑藉《海岸村恰恰恰》中「洪班長」一角晉身男神行列，挾帶著高人氣，舉行出道後首次亞洲巡迴粉絲見面會，台北站明（27日）在台北國際會議中心（TICC）登場，活動前1天在台北遠東香格里拉酒店舉辦記者會，一現身看到現場聚集了大批媒體，他說：「很榮幸能跟大家見面，來台之後，大家非常熱情歡迎我，看到這麼多記者來，非常感謝大家還記得我，這個瞬間非常幸福，心情也很激動。」

昨天抵台，金宣虎已迫不及待先去品嚐美食，「我想去夜市，想吃鳳梨酥、牛肉麵、珍珠奶茶」，笑說因為自己很愛吃，已經有先吃了一些，活動上主辦單位也送上花束和象徵「好運旺旺來」的鳳梨，主持人提醒鳳梨很重，他先是回「沒關係，我可以」，但一接手便嚇到：「哇！真的很重欸。」拍到一半還差點笑場，趕緊解釋「因為我很少在公眾場合拿鳳梨拍照，所以姿勢有點尷尬，請大家見諒」，結束後他又問「好奇鳳梨有什麼樣的含意呢」，主持人立刻說「好運旺旺來」，他立刻衝下台搶走工作人員手上的鳳梨說「我要再拍一次」，並不忘打片喊「《貴公子》一定會大發的，大家要多多支持喔」。