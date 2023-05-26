台語金曲歌后詹雅雯近年多病纏身，不僅罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，更被診斷出大腦長出動脈瘤，隨時可能猝逝，預計今年會動第三次手術，沒想到她稍早宣布發生奇蹟，接著轉述醫生說法：「不需要再做任何手術了」，臉書頓時湧入不少粉絲留言祝福。

詹雅雯表示等待安排動刀的日子，內心相當焦慮害怕，好在妹妹一路陪伴，才減緩心中忐忑不安的情緒，沒想到回診準備確定開刀日子時，醫生竟告知她一件好消息，那就是右邊動脈瘤完全消失，左邊只剩下一點點，因此不需要再動手術，頓時讓她和妹妹難以置信，待回過神後，姊妹倆更是相擁而泣，她更難掩激動情緒直呼：「奇蹟竟然發生在我身上？邊走邊哭止不住的淚水，說不出有多感恩！有多感動」。

詹雅雯緊接著向醫護人員及醫師們致謝，並感謝這段時間關切她近況的所有人，強調未來會用歌聲及行善公益，來回饋這個社會，接著不忘向正在跟病魔挑戰的病患喊話：「奇蹟永遠都在，不要放棄希望」，希望所有人能以樂觀態度面對難關，至於罹患的帕金森氏症？她表示現在以針灸方式治療中，有好轉的狀況。

對此，網友紛紛留言恭賀：「恭喜老師，行善積德者必有奇蹟」、「這是你為大家付出的福報，奇蹟出現是你日積月累的善行」、「老師有做好多的善事，所以老天眷顧，也是老天想要你繼續唱更多更多的好歌給大家聽」、「這不就是好人有好報嗎，真的施比受更有褔，妳就是那位褔氣的人啊」。