近年陸企密集迂迴來台竊取商業祕密、挖角我高科技人才，嚴重影響國安，法務部調查局國家安全維護處指示台北市調查處6個外勤處站，在台北、新北、士林及新竹4個地檢署於5月22日至25日針對8家違法陸企及在台研發中心同步展開查緝行動，共搜索25處所，詢問48人次，朝違反《兩岸人民關係條例》方向偵辦。

調查局表示，蔡英文總統日前主持調查局59期結業典禮時指出，台灣面臨中共嚴峻的竊取商業秘密、人才挖角等問題的挑戰，調查局成立專案反制並經過近年的偵辦掃蕩後，發現陸企從偽裝僑外資迂迴來台設立分公司或辦事處之方式，轉為以個人工作室遠距連線上班；更有陸企偽裝臺資名義同時在台設立2家公司，於其中1家遭偵辦後，即改變面貌以另1家公司名義持續在台從事業務活動，以多重管道挖角台灣高科技人才。

調查局發現，近年中國除大量挹注官方資金企圖發展高科技產業外，亦透過非法手段在台挖角我相關產業鏈人才，其中不乏與台灣具高度競爭關係之中國國家高新技術企業分別偽裝僑外資及台資在臺設立辦事處及公司，以高薪挖角高科技產業工程師，甚至指示竊取原公司營業秘密帶槍投靠，陸企相關非法行為，嚴重影響我高科技產業競爭力。

調查局在國家安全維護處規畫下，指示台北市、新北市、台中市調查處及新竹市、新竹縣、嘉義市調查站6處外勤處站，於5月22日至25日報請台北、新北、士林及新竹4個地檢署檢察官指揮偵辦陸企來台非法從事挖角我高科技人才案件，總計動員112人次，搜索25處所，詢問48人次，同步掃蕩8家違法陸企或研發中心。

這8家陸企或研發中心，分別是從事資料庫管理軟體研發、記憶體模組、數位IC設計、韌體設計、SSD晶片設計及研發、電機驅動芯片研發、電子產品及電子元器件研發、物聯網、5G通訊模組產品研發、製造、芯片設計、半導體等。