國立東華大學今傳出有女性行政人員從行政大樓墜落，消防人員趕赴現場時，發現人已失去呼吸心跳，趕緊送往醫院急救。校方對此深感遺憾，並表示案件正調查事發原由，因此不便說明。

花蓮縣消防局今下午1時45分獲報指出，東華大學行政大樓門口有女性行政人員墜落，非目擊墜樓，因聽到巨響查看，便發現傷者倒臥門口地上。消防人員趕赴現場後，發現墜樓患者呈現OHCA狀態，已送往慈濟醫院搶救中。

東華大學對此發出聲明表示，一名計畫助理今下午在行政大樓不明原因意外墜樓；學校第一時間已通知救護車抵現場急救，並立即送醫診治，同時立即依規定完成教育部校安通報，至於墜樓原因正調查中。

東華大學表示，對於該名計畫助理發生墜樓意外深感遺憾，由於案件發生原因正調查中，校方不便多作說明。

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