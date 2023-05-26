西門子能源正在思考如何擴張美國業務，目前該公司銷售有15%來自美國，而美國的有利的監管環境，正在推動再生能源和氫能源的發展。

該公司執行長Christian Bruch說，驅動美國市場發展的是IRA補貼條件的長期可預測性，任何投資人都可以相當快速地計算出獲利。這要比在歐洲更加簡單和清楚。

但Bruch也指出，擴大美國業務是不會以犧牲在歐洲的投資為代價，但執行長也表示，公司不得不思考資源的分配。

美國的電網並沒有從IRA中直接受惠，但是電網到2050年前需要約2兆美元的投資，以確保電網能將再生能源和氫能源整合起來。

西門子能源美國分公司主管Tim Holt指出，公司正在評估是否要在當地生產變壓器等電網的重要設備。

此前該集團計畫重啟兩座閒置的風力渦輪機的組件工廠，並建立兩個新的海上風力渦輪機的生產工廠，前提是該公司拿到地方政府的投標案。

Bruch說，在IRA的制度下，離岸風力渦輪機的建廠成本要比歐洲低得多。此外，IRA也對氫能源的價值產生正面影響，由於氫生產能夠進行稅務抵免，西門子能源也希望能擴大該領域。

該集團目前正與法國的液化空氣集團(Air Liquide)成立一家合資公司，提升柏林工廠的電解爐產能。Bruch表示，美國客戶已經預訂了電解池產能。