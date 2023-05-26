華碩的電競產品收入已占公司整體營收逾50%，達到新高點，華碩共同執行長許先越日前法說也表示：華碩現在可以說是一家 Gaming公司。

ROG Strix AMD Radeon RX 7600顯卡，與上一代ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT相比，其可在幾乎相同的GPU溫度下更安靜運作，整體功耗也僅多出15W，達145W；而高效能的GPU與卓越散熱解決方案則讓一切更無懈可擊，包括：兩組11片扇葉的軸向式風扇，能穩定地將冷空氣吹向2.9 slot散熱器，搭配雙滾珠軸承，可大幅延長使用壽命；鋁合金強化背板上的通風口則讓熱源有更好的散熱途徑；此外，ROG Strix AMD Radeon RX 7600還配備0dB技術，在較低的GPU溫度下，將自動停止風扇運轉，實現悄然無聲的運作環境；再加上雙BIOS開關，可在最高效能、安靜模式間直覺切換，使用更隨心所欲。

ASUS Dual AMD Radeon RX 7600顯卡：全新ASUS Dual/Dual V2 AMD Radeon RX 7600，擁有較短卡身和薄型散熱器，即使在機殼空間狹窄的情況下，仍能獲得充足氣流，同時與ROG Strix系列一樣，其採用一對軸向式風扇，能在低噪運轉下持續帶來冷卻氣流；當GPU溫度較低與輕負載時，0dB技術將自動停止風扇運轉，成就無聲操作。而獨家全自動製程技術，則可一次性完成電路板焊接，減少零組件熱應變，以及避免使用刺激性清潔化學品，降低環境影響與製造能耗，提供更一致可靠的出色產品。