基隆市長謝國樑表示，感謝議員的指教，他和市府團隊一定會細心積極規畫，讓建設與政策在他任內完成。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

有關「im.B」吸金詐騙案雪球越滾越大，更爆出內政部長林右昌在基隆市長任內曾與主嫌曾耀鋒（現名曾國緯）之合照。基隆市議員張耿輝26日在議會市政總質詢時，呼籲林右昌應該講清楚，並舉出許多林政見跳票的例子，暗諷林也「詐騙」基隆市民，但民進黨卻完全不監督，導致留下一堆爛攤子，結果謝國樑才上任不到半年，反被綠營超高標準檢視，顯然是「雙標」。對此市長謝國樑回應，對於議員的各項建議，他一定會跟市府團隊仔細了解，務必讓這些建設在任內盡快完成。

市議員張耿輝表示，林右昌遭指控，在去年6月的時候，時任基隆市長，竟然公開和「im.B」詐騙案的主嫌曾耀鋒合影並餐敘。張耿輝痛批行政院「天下第一大部」的內政部長，帶頭跟詐騙主嫌交流，涉及品德操守問題，一定要說清楚講明白。

張耿輝諷刺，林前市長和詐騙集團首腦合影也「合理」，因為他對基隆市民也是「騙騙騙」。張先指出，總統蔡英文於2017年3月17日 親赴基隆宣布將斥資80億元，興建捷運南港展覽館至基隆的輕軌系統，預計最快 2022年完工通車，後來又演變成「基隆捷運」。但現在都2023年了，還是完全無聲無息，也不見民進黨官員或政治人物向基隆市民道歉。

張另外舉出林右昌先前競選提出的「安樂大學城」、「串珠纜車系統」計畫，都是林選舉時提出的政見，後來當了8年市長也完全沒有落實。還有「城市轉運站」延宕多年又有500多項缺失、「寵物銀行」總經費8千多萬追加變成1億2千萬，到現在還是缺失一堆，更不用說文化中心、體育場、「基隆塔」工程都有嚴重瑕疵，以上種種也沒有看過林道歉或有民進黨議員質詢，也沒有積極調查懲處。

張批評，林市府留下這麼多「爛攤子」，但民進黨議員都視而不見，現在謝國樑市府上任才不滿半年，卻都針對電動機車等猛打，他實在看不下去，所以要出來說句公道話，也勉勵謝市府好好執政，不要像林市府說一堆但都沒做好。

對此市長謝國樑回應，對市府的各項建設，既然是他主政，一定會積極處理，也感謝議員的指教與建議，他一定會跟市府團隊積極研究執行，一起來努力，盡可能讓建設與政策在他任內完成。