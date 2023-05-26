國泰金控數位轉型有成，與國泰世華銀行共同榮獲國際大獎肯定；由國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）舉辦之「Triple A Digital Awards」及「Triple A Treasurise Awards」兩大金融獎項，5月23日於香港舉辦頒獎典禮，國泰金控獲選為「最佳金融AI專案（Best Financial Artificial Intelligence Project）」。

國泰世華抱回「最佳現金管理銀行（Best Service Provider - Cash Management）」、「編輯評審團三星獎（Editors' Triple Star for CUB Payroll Ecosystem）」，以及「最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade)」等三大獎項，由國泰金控資深副總姚旭杰、副總梁明喬，以及國泰世華香港分行協理朱君廉代表領獎。

國泰金控以「智能場景金融佈局，基礎建設轉型邁向新Al時代」主題，憑藉自行研發以及攜手外部夥伴合作打造的10項Al精選案例，一舉拿下「最佳金融 Al 專案」獎項，為台灣唯一上榜之金融機構，專案包含幫助數據分析師提升作業效率的全自動巨量特徵選取工具「Tumblebug 」、分散式技術數據處理工具「Mole」及彈指即成的資料科學平台「Beaver」。

另外，於金融場景導入AI 智能語音服務、雙 OCR 文件影像辨識檢核系統及國泰地理資訊分析平台，都是透過人機協作降低人力作業成本的成功案例；國泰金控也與越南子公司合作，建置數位基礎建設並展開數據上雲，同時推出「數位保險辦公室 Smart Agent Go」，以3分鐘完成投保為訴求，打造全行動數位投保流程；並與越南當地電子錢包業者MoMo 合作推出「電子錢包帳戶安全險」等創新應用，都獲得肯定。

囊括三項大獎的國泰世華，透過「整合性薪轉服務」為企業戶與其員工打造薪轉生態圈(Payroll Ecosystem)，藉由整合霖園集團資源，提供薪轉企業享有金流、理財、健康、休閒等服務及優惠。

國泰世華亦透過企業網路銀行於2022年推出數位薪轉「泰有薪」服務，以小型及微型企業為主，透過數位工具進行線上撥薪，即享有薪轉優惠，企業主不僅無需再跑臨櫃申請，更降低過去銀行執行薪轉優惠申請的作業程序，這項工具在過去10個月，替公司省下1萬8000小時的作業時間，一年預計省下11.3個全職人力工時(FTE)。此兩項以數位出發的企業金流服務，獲得「最佳現金管理銀行」、「編輯評審團三星獎」兩項大獎。

同時，擁有超過630萬數位用戶的國泰世華於2022年推出全面改版的「CUBE App」，以數位賦能理念出發，藉由一站式金融平台整合生活金融與投資理財服務，提供多元的商品組合與簡潔的介面設計，並結合科技與數據提高運作效率，給予客戶更自主、彈性、個人化的體驗與權益。

國泰證券串接SSO（Single Sign On），讓用戶可以透過CUBE App申辦國泰證券帳戶；與國泰人壽合作，推出由定存利息轉為保障的「利即保」等，跨公司創新服務滿足客戶多元金融需求，獲得「最佳數位升級獎」肯定。