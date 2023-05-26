台中市議員羅廷瑋日前獲國民黨提名參選台中市第六選區立委，他昨(25)日感性表示，感謝黨的徵召，更感謝「人民提名他」，因為大家的支持，他才有機會被看到。羅廷瑋強調，若有幸進立院，將針對教育品質、兒少受虐等8項議題進行提案修法，並針對捷運藍線、大巨蛋興建等施政質詢，成國民黨總統參選人侯友宜與台中市長盧秀燕在施政上的最佳支援後盾。

羅廷瑋昨日在臉書指出，他從最基層做起，歷經一任里長與議員的洗禮，從政生涯中戰戰兢兢，如履薄冰，沒有一時鬆懈，始終相信為民謀福及解決人民生活中的大小事，才是從政的目的。羅廷瑋不僅感謝國民黨的徵召，更感謝「人民提名他」，有大家的支持，才讓他有機會被看到。

羅廷瑋強調，他將把人民的託付擺在第一，對他來說，從政不需要有太多包袱，只要把「服務」與「解決民眾問題」放在心中，很多難題都可以迎刃而解，也相信沒有到不了的目的地，只有到不了的人，只要「努力認真」，終會被人民看到。「從今天開始，我知道我擔負了更多責任」，羅廷瑋表示，從原本的台中市東南區，擴大服務延伸到中西東南區，他承諾將讓生活在這裡的每一位居民過得更好，就是他心中所嚮往的「從政目的」。

若有幸進入到立法院為民服務，羅廷瑋表示，他將著眼在「教育文化」與「社會福利」等領域的問政上，並針對在議員任內所關注的8項議題進行提案修法，包括教育品質、兒少受虐、酒駕刑責、國際詐騙、改裝噪音、污染排放、育兒補助以及社會住宅等。此外，羅廷瑋也將監督中央政府之施政規劃，同時協助台中市之整體發展，包括捷運藍線、大巨蛋興建、舊城區都市更新、綠柳川發展、文化館舍再造、火力發電廠空污問題等進行施政質詢，進而成為侯友宜與盧秀燕在施政上的最佳支援後盾。

話鋒一轉，羅廷瑋提到，蔡英文政府執政以來，人民似乎沒有過得更好、更有驕傲感，且兩岸失去信任，戰爭一觸即發，盟友接連斷交，外交孤立無援。不僅如此，國內房價高漲，通膨問題嚴重，人民連蛋也買不到，且詐騙集團橫行，巧取豪奪，侵害人身自由，甚至連疫情也控制不當，更執意護航高端。

羅廷瑋痛斥民進黨不拚內政，只拚選舉，這些日子看到「民進黨總統候選人」賴清德英姿煥發，卻不見「副總統」賴清德為民贊聲，現任的執政黨為了選舉，把人民當「棋子」，從來都不是為政的核心與目的。羅廷瑋最後重申，感謝人民、感謝國民黨給他機會，他一定會好好努力，「接下來，就交給我—小羅了」。