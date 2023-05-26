Did ChatGPT get this right? pic.twitter.com/7vlS7CeEXE — DraftKings (@DraftKings) May 4, 2023

AI聊天機器人ChatGPT因真人對答表現突出，在全球颳起一陣旋風，美國知名線上博弈公司「DraftKings」提出大聯盟歷史最佳陣容的問題，ChatGPT竟未把「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）列入名單內。

ChatGPT給出的回答為：捕手班奇（Johnny Bench）、一壘手普侯斯（Albert Pujols）、二壘手傑奇羅賓森（Jackie Robinson）、三壘手史密特（Mike Schmidt）、游擊手吉特（Derek Jeter）、左外野手邦茲（Barry Bonds）、中外野手狄馬喬（Joe DiMaggio）、右外野手漢克阿倫（Hank Aaron）。

DH擺上了歐提茲（David Ortiz），先發和後援分別排上麥達克斯（Greg Maddux）、李維拉（Mariano Rivera），本來應該在外野名單佔有一席之地的貝比魯斯意外落選。以3個外野手的生涯成就來看，狄馬喬創下歷代最多的連續56場安打紀錄，且無論場內外皆具高人氣，退休後與瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的戀情更是廣為人知；漢克阿倫在1974年超越了由王貞治所保持的世界最多714轟紀錄，儘管最後被邦茲超越，但2297分打點仍排大聯盟史上第一。

邦茲打出了單季史上最多的73轟，生涯762轟、7座年度MVP也是史上最多，但因為出現禁藥問題爭議頻傳，至今仍無法踏入名人堂。貝比魯斯落選的理由可能是外野守備局數不及他們三人，且對ChatGPT的問題納入了「每個位置」的詞句，對於左、右外野兩頭跑且兼任投手的貝比魯斯來說並不吃香。