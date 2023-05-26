由《曼蒂》、《恐懼虛空》團隊打造的駭人懼作《惡靈魔洛剋》將於6月16日在台上映，本片由「恐怖大師」溫子仁力薦荷蘭新銳導演尼可范德布林克執導，故事描述一名女子帶著女兒回到位於荷蘭的老家，同時，老家附近的沼澤地挖出一批木乃伊，她的身邊因此開始出現各種離奇的現象……《惡靈魔洛剋》是罕見以荷蘭民間傳說為背景的恐怖片，加上家族血緣詛咒的元素，堪稱是《薩滿》再加上《宿怨》！

《惡靈魔洛剋》在世界各地上映後，廣獲全球觀眾喜愛，在權威影評網站「爛番茄」上的新鮮度更高達88％！認為：「這部荷蘭恐怖片在很大程度上擁有令人垂涎的毛骨悚然氛圍。」《TVovermind》表示：「這部片很黑暗，有些壓抑，但也很有娛樂性。」《ScreenAnarchy》盛讚：「荷蘭有了一部真正的恐怖電影瑰寶，還有一位值得關注的導演。」各位或許對荷蘭電影很陌生，但如果你是恐怖片迷，就絕對不能錯過來自荷蘭的《惡靈魔洛剋》！

《惡靈魔洛剋》導演尼可范德布林克表示，是源自於對家族歷史如何塑造一個人感到好奇，他談到，自己在成長過程中，家譜一直都是很具體的，他可以很清楚看到這個血統是如何一代一代傳到自己身上，「《惡靈魔洛剋》基於一種假設，在這種情況下，我懷疑有某種無形的東西也跟著代代相傳下來了。」為了營造出最真實的恐怖氣氛，《惡靈魔洛剋》真的在沼澤地取景，但不巧的是，他們拍攝時正值鳥類的繁殖季節，如果遇到稀有鳥類在築巢，就必須停止拍攝工作，而他們在第二天就遇到了，一隻灰鵝依偎在沼澤小路的正中央，「我們不得不找一個更遠的拍攝地點，我們必須背起所有設備直接穿越沼澤。」

《惡靈魔洛克》的女主角「貝翠克」由荷蘭女星莎莉哈姆森飾演，她曾獲得「荷蘭奧斯卡」金犢獎最佳電影女主角提名，並參與過好萊塢大片《銀翼殺手2049》，這回她在《惡靈魔洛剋》裡扮演一位因為喪偶，而被迫帶著女兒回到老家的單親媽媽，結果卻意外誤觸潛藏在家族血緣裡的詛咒。因為「魔洛剋」本身是電腦動畫，談到如何靠想像力演出與它對決的橋段，莎莉哈姆森表示：「想像你看到了某個東西，不知道發生了什麼事，你就只是嚇壞了。」她說：「你整個人躺在床上不能動，某個東西正在進入你。」