美國半導體大廠輝達（Nvidia）搭上人工智慧熱潮，股價25日大漲逾24%，收在379.8美元歷史新高，公司市值超過9400億美元。網紅廣告小妹在臉書發文指出，她趁疫情前低價入手輝達，推估約莫是在3年前，終於「迎來揚眉吐氣的今天」。

廣告小妹貼文一開頭直指「感謝Nvidia帶給我美好的一天。」透露自己疫情前低價入場一些輝達股票，後來一直加碼，在高點全速下跌，她後來蒙著眼睛穩定陸續補倉，每個月都投，終於迎來了可觀的回饋。

廣告小妹分享，她其實沒啥投資秘訣，就是多做功課看好某支股，保持心態良好、用其它收入維持正現金流，並減少不必要開支省下來補倉，因正職收入夠多不需被生活所迫提前賣掉。

留言區有網友問到是否賣掉輝達持股時，廣告小妹則坦言有賣掉部分，「入袋為安。再選別支股，好時機入場。」並表示自己並沒有單看某支股票，也會買ETF，高低風險都要好好評估再下手。

輝達昨日盤後公布上季獲利與營收優於市場預期，本季營收預測比華爾街預期高逾一半，法人紛紛調高輝達目標價，激勵股價股價漲幅接近24.4%。在昨大漲前，輝達年初以來股價就已翻倍。