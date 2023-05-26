房仲業也走在科技前端！台灣房屋集團結合時下最夯的人工智慧聊天機器人ChatGPT，讓這位「虛擬助手」成為買賣房屋的一大新利器，以往房仲業務在刊登物件介紹時，需要絞盡腦汁想各種文案，花上不少時間，而台灣房屋領先業界，推出「AI寫手」，作為業務行銷助理，幫業務同仁更精準的傳達物件的特色和條件，彙整成清晰又具吸引力的說明內容，讓買方一目了然，迅速找到心目中的理想房子。

台灣房屋AI寫手分成三大部分，包括案名、房屋物件介紹等文案，業務只要提供委託銷售的物件基本資料、原本案名、物件介紹等客觀資料，根據物件特色的資訊，像是捷運、座向、屋況、面寬、視野等各種房屋狀況，提供給ChatGPT進行優化，即可獲得最佳的建議內容，做為銷售文案參考，業務也可以進一步自行刪改，完成物件介紹。

台灣房屋加盟事業部總經理林培雯表示，ChatGPT上路，讓不少人擔心失業，不過若能懂得善用科技資源，則可以讓專業工作者更加專業且有效率，台灣房屋導入AI寫手，就是希望讓業務專注在房產專業和銷售互動上，節省下文書處裡時間，更能提高服務品質和效率。

而對於想要購屋的消費者而言，提供的待售物件資料越完整，越能加深購屋過程的信心度和準確性，台灣房屋一路以來，運用科技技術精進消費者的購屋及售屋服務，透過AI寫手的人工智慧及大數據分析，提供給消費者資訊更透明化的需求，及時掌握房屋的各種狀態，更能「精準」且「完整」的鎖定符合需求的房子，早日實現擁有幸福家的夢想。