宜蘭縣消防局南方澳分隊彭姓女隊員在分隊受到性騷擾後被迫離職，2宜蘭縣民進黨議員昨日在縣議會聯席審查會中聲援，卻遭國民黨籍議員黃浴沂嗆「為什麼不鎖門？你是要引誘人家去看的嗎？」引發網絡熱議。國民黨發言人林家興今(26)日痛批，「本黨的黃浴沂在於議會中說出疑似檢討受害者的爭議言論，我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！將移請考紀會調查並研議處理。」

民進黨議員林佩螢、林詩穎昨在自己的議事桌下立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」等標語，聲援在宿舍洗澡時，遭男隊員闖入的女消防員。但黃浴沂卻嗆聲，「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門？你是要引誘人家去看的嗎？」要求兩人撤下標語，相關言論被引發批評後，黃浴沂再度嗆聲，是要道歉哪一項？也沒人身攻擊，還說每個人都要小心，洗澡不關門也是不小心，「我在我家洗澡也不敢不關門」，並指責民進黨議員消費被害者。

林家興今日在臉書發文表示，「本黨議員黃浴沂說出疑似檢討受害者的爭議言論，我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！國民黨嚴厲譴責這種違反性別平等的作為，黨內會進行必要的處置，移請考紀會調查、研議處理方式。」

林家興強調，國民黨一直致力於維護女性權益，黨政策綱領中也明定落實人權保障、尊重多元價值，反對政府侵害人權，對於性別平等的價值是完全沒有模糊空間。

林家興也痛批，黃浴沂歧視女性、檢討受害者的說法，國民黨無法接受，嚴厲譴責、絕不姑息。他也希望明快的處置可以昭告黨內外，不要以為自以為是的言語不會傷人，或傷害台灣社會的文明進步價值，國民黨一定捍衛性別平等，維護女性權益到底。