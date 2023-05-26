YouBike日前爆發個資外洩事件，全國超過4萬人個資遭竊，台北市交通局勒令業者要在26日提出補償方案與資安防護改善計。而微笑單車公司也在稍早公布補償方案，表示將提供遭竊個資相關會員每人500 元之YouBike 2.0 騎乘券，目前騎乘券機制已在開發，將於今年 9 月份上線使用。另若因個資外洩遭到詐騙權益受損，於28日0時前向警察單位完成報案，並備妥佐證資料，可另外申請個案賠償最高2萬元。

微笑單車公司日前表示，經分析此次駭客攻擊，應屬駭客按上述帳號密碼、於微笑單車官網循正常路徑進行會員登入，大量攻擊取得資料，全台共計4萬593筆會員帳號遭駭客登入，並盜取電子票證卡號及其騎乘紀錄，微笑單車已主動變更遭惡意登入的會員密碼，並發簡訊通知上述會員變更密碼。

微笑單車今日表示，系統依照已通過驗證之ISO27001資訊安全標準及BS 10012個資管理標準，進行全面系統潛在風險盤查，提升資安強化與系統防禦能力。另已通報政府機關、通知民眾及提供資訊予檢警調單位進行調查，將提起告訴，於檢警調單位偵辦得出應負責之人後，其訴追法律責任。

其中用戶最關心的補償方案，微笑單車提供所有騎乘記錄遭竊取之會員每人500元之YouBike 2.0騎乘券，目前騎乘券機制已進行開發中，將於今年9月份直接存入YouBike 2.0 App並可使用。

另若有會員遭假冒微笑單車名義進行詐騙的受害民眾，請盡速於28日零時前向警察單位完成報案，並備妥佐證資料（警察單位出具之案件證明單、足證明詐騙時間之通聯記錄或簡訊、詐騙通知內容、匯款憑證或其他憑付資料及其他必要佐證資料），本人可於6月1日至6月7日期間親至各地微笑單車服務中心申請個案補償。

微笑單車表示，個案賠償金額為詐騙金額之50％，並以新台幣20000元為上限。相關補償規範依官網公告【補償方案執行要點】為主。微笑單車提醒所有會員，微笑單車不會主動致電或發簡訊通知會員申請補償方案，或要求匯款；若會員有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或服務中心辦理繳納。