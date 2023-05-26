挑戰2024總統大位的民眾黨主席柯文哲日前拜會前總統陳水扁，被解讀為搶攻深綠選票。柯文哲今天表示，他沒有說要拜託陳水扁支持什麼，這種話他也不會講，指雙方是醫生跟病人的關係，這關係不錯。
柯文哲表示，他每隔一段時間還是會去見阿扁，因為他還是陳水扁以前醫療小組召集人，有時候定期去追蹤，其實他對陳水扁的病情還蠻有興趣，他就是一個很少看到的案例，定期去看一看變化怎麼樣，關心一下陳水扁的健康。
柯文哲說，阿扁從以前認識到現在還是一樣，你看他平常好像很沒精神，提到政治，馬上精神百倍生龍活虎，他就覺得奇怪，他想說，陳水扁喜歡講就聽他講幾句。
柯文哲表示，陳水扁還是當過4年的台北市長、8年的總統，在怎麼樣腦袋裡還是裝了很多有用的資訊，所以有時候聽陳水扁，他講當然會問他幾句對國內的看法。
他說，不過這次去，他沒有說要拜託陳水扁支持什麼，這種話他也不會講，指雙方是醫生跟病人的關係，這關係不錯，如果去拜託，變成他要拜託陳水扁，所以他都不會去拜託要支持他什麼。
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